В Петрозаводске началась проверка систем оповещения

Сирены сработали в столице Карелии.
В Петрозаводске сработали сирены и громкоговорители — об этом в «Столицу на Онего» сообщает читатели.
Как ранее сообщалось, в столице Карелии началась плановая проверка систем оповещения.
Власти города призвали петрозаводчан не беспокоиться и не предпринимать никаких действий в связи с сигналом.
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