В Петрозаводске началась проверка систем оповещения

Сирены сработали в столице Карелии.

В Петрозаводске сработали сирены и громкоговорители — об этом в «Столицу на Онего» сообщает читатели.

Как ранее сообщалось, в столице Карелии началась плановая проверка систем оповещения.

Власти города призвали петрозаводчан не беспокоиться и не предпринимать никаких действий в связи с сигналом.