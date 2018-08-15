Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:21, 15 Августа 2018

В Петрозаводске начали испытывать торфяной фильтр для "ливневки"

По теме

Особенное питание жителей Древлянки-8
15.08.18 10:23
После пожара в Успенской церкви в Карелии обсудили вопросы неоязычества и других деструктивных культов
15.08.18 09:56
Жители Карелии оформили онлайн половину полисов ОСАГО
15.08.18 09:41
Все новости
Загрузка...

Используемую в Санкт-Петербурге технологию по фильтрации дождевых стоков начали испытывать в Петрозаводске, сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы городской администрации, уникальный торфяной фильтр для локальной очистки сточных вод установлен на одном из колодцев ливневой канализации в районе дома №17 по набережной Варкауса.

Как отметила заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, это пилотный проект. Если новое оборудование покажет свою эффективность, у города появится путь для скорейшего и экономичного решения проблемы очистки поверхностных сточных вод.

"Такая технология предполагает установку фильтров в ливневых колодцах, что позволит обеспечить максимальную очистку воды от загрязняющих веществ, в особенности нефтепродуктов, ведь большая часть поверхности, с которой собираются сточные воды – места, где ездят и паркуются машины. Компания "ПМК-Сервис" безвозмездно смонтировала первое устройство. До его установки в колодце была взята проба воды для лабораторного анализа. Следующие пробы специалисты возьмут после того, как пройдут дожди и фильтр обработает некоторое количество сточной воды", - сказала Юлия Мизинкова.

Производители фильтра поясняют, что его применение не только снижает количество загрязнений, поступающих с дождевыми стоками, но и предотвращает заиливание коммуникаций. Оборудование не требует постоянного обслуживания при эксплуатации, срок которой - от полутора до двух лет. В качестве поглотителя в фильтрах используется верховой торф, который, как утверждают разработчики, по свойствам не уступает аналогу из активированного угля, но значительно дешевле.

"В Санкт-Петербурге оборудованы новейшие очистные сооружения в "Пулково-3", в которые в качестве фильтрующего элемента единовременно загружается 60 кубометров верхового торфа. Сейчас мы говорим об очистке ливневых стоков города и предлагаем вариант децентрализованной очистки, предохраняющий от заиливания канализацию и отсекающий отдельные очаги загрязнения", - отметил представитель компании Олег Звездин.

В ближайшее время эта компания планирует открыть производство в карельском поселке Надвоицы, добавили в мэрии.

По теме

Особенное питание жителей Древлянки-8
15.08.18 10:23
После пожара в Успенской церкви в Карелии обсудили вопросы неоязычества и других деструктивных культов
15.08.18 09:56
Жители Карелии оформили онлайн половину полисов ОСАГО
15.08.18 09:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

13.08.2018 09:00
Обществоведение
Услуга для ветерана 1
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 7
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 13
07.08.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
Новое
Сегодня 10:27
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»