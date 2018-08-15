В Петрозаводске начали испытывать торфяной фильтр для "ливневки"

Используемую в Санкт-Петербурге технологию по фильтрации дождевых стоков начали испытывать в Петрозаводске, сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы городской администрации, уникальный торфяной фильтр для локальной очистки сточных вод установлен на одном из колодцев ливневой канализации в районе дома №17 по набережной Варкауса.

Как отметила заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, это пилотный проект. Если новое оборудование покажет свою эффективность, у города появится путь для скорейшего и экономичного решения проблемы очистки поверхностных сточных вод.

"Такая технология предполагает установку фильтров в ливневых колодцах, что позволит обеспечить максимальную очистку воды от загрязняющих веществ, в особенности нефтепродуктов, ведь большая часть поверхности, с которой собираются сточные воды – места, где ездят и паркуются машины. Компания "ПМК-Сервис" безвозмездно смонтировала первое устройство. До его установки в колодце была взята проба воды для лабораторного анализа. Следующие пробы специалисты возьмут после того, как пройдут дожди и фильтр обработает некоторое количество сточной воды", - сказала Юлия Мизинкова.

Производители фильтра поясняют, что его применение не только снижает количество загрязнений, поступающих с дождевыми стоками, но и предотвращает заиливание коммуникаций. Оборудование не требует постоянного обслуживания при эксплуатации, срок которой - от полутора до двух лет. В качестве поглотителя в фильтрах используется верховой торф, который, как утверждают разработчики, по свойствам не уступает аналогу из активированного угля, но значительно дешевле.

"В Санкт-Петербурге оборудованы новейшие очистные сооружения в "Пулково-3", в которые в качестве фильтрующего элемента единовременно загружается 60 кубометров верхового торфа. Сейчас мы говорим об очистке ливневых стоков города и предлагаем вариант децентрализованной очистки, предохраняющий от заиливания канализацию и отсекающий отдельные очаги загрязнения", - отметил представитель компании Олег Звездин.

В ближайшее время эта компания планирует открыть производство в карельском поселке Надвоицы, добавили в мэрии.