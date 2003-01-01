В Петрозаводске улучшат освещение мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы»

В Петрозаводске началась модернизация освещения мемориала «Могила Неизвестного солдата».

В Петрозаводске приступили к работам по модернизации освещения мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем славы». Как сообщила мэр города Инна Колыхматова, новая система подсветки сделает мемориал более торжественным.

На территории комплекса установят 10 новых парковых опор для освещения входных зон. Именные плиты, огненная чаша и памятный камень будут подсвечены пятью специальными прожекторами. Для художественной подсветки зеленых насаждений и флагштока предусмотрены 17 прожекторов направленного света.

Все работы по модернизации освещения будет выполнять МУП «Петрозаводские энергетические системы». Завершение работ запланировано на середину ноября текущего года.