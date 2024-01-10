В Петрозаводске начали принимать заявки на благоустройство общественных территорий

Жители карельской столицы могут предложить скверы и парки для благоустройства.

В администрации Петрозаводска рассказали о старте приема заявок на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Рекомендованные жителями Петрозаводска объекты рассмотрят специалисты и выберут из них территории, которые будут представлены на рейтинговом голосовании в марте–апреле этого года. Благоустроены они будут в 2025 году.

Заявки на благоустройство принимаются до 25 января.

Подробнее о подаче проектов можно узнать на официальном сайте городской администрации.