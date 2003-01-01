Реклама на сайте
В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

21:30

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

20:00

Назначен новый начальник Карельской таможни

19:29

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

19:00

Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

18:40

«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

18:20

В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

18:00

Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

17:20

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

17:00

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

16:45

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

16:30

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

16:15

Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

16:12

30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

15:50

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

15:20

«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

15:05

Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

14:45

Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

14:25

Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

14:10

Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

13:50

Ночные заморозки продолжатся в Карелии

13:25

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

13:00

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

12:35

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

12:10

Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

11:40

В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

11:10

Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

10:50

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

10:35

В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

10:20

Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

10:10

Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

09:50

В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

09:30

В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

09:00

В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

08:40

Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

08:20

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

08:00

Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

07:40

Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

07:20

Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

07:00

В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

06:40

Финский политик призвал Запад восстановить отношения с Россией

00:10

На проезде Тидена в Петрозаводске завершены укладка асфальта и обустройство тротуаров

22:53

Спортсменка из Петрозаводска завоевала бронзу на первенстве России по биатлону в Пермском крае

22:00

Жителя Кондопоги накажут за кражу телефона и использование чужих банковских средств

21:30

За полгода ломбарды выдали россиянам 190 миллиардов рублей

20:30

Эндокринолог петрозаводской поликлиники рассказала, чем опасен сахарный диабет второго типа

20:00

Ушла из жизни преподаватель художественной школы Петрозаводска Наталья Суэтова

19:40

Скончался звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов

19:30

С начала сентября 150 жителей Карелии выбрали компенсацию за аварийное жилье

18:55

40 мешков мусора собрали с берегов озера Лососинного участники акции «Вода России»

18:45

Карелия получит 20 миллионов рублей на поддержку экспорта

18:30

Пряжинское школьное лесничество представляет Карелию на всероссийском съезде

18:10

Росрыболовство и ученые займутся возвращением лосося в Онежское озеро

17:50

Творческий конкурс объявили в Петрозаводске к осеннему фестивалю «Марьяне»

17:35

В Карелии спустили на воду нефтемусоросборщик

17:25

Местами до -5°С, туман: прогноз погоды на 1 октября

17:05

Участник СВО избран председателем Совета Медвежьегорского округа

16:50

На трассе в Пряжинском районе перевернулся лесовоз — есть пострадавшие

16:45

В Петрозаводске поймали нарушителя благодаря социальным сетям

16:35

В Карелии выполнили запланированные на этот год объемы лесовосстановления

16:30

31 декабря в России могут сделать постоянным выходным днём

16:20

Рыбоводный участок предлагают создать на севере Карелии

16:00

В Карелии открылся новый детский сад

15:40

В Госдуме объяснили крупнейший за 9 лет осенний призыв в армию

15:25

В Петрозаводске почтили память освободителей Карелии

15:15

Умер известный композитор и аранжировщик Юрий Чернавский

15:05

Задуманная при жизни выставка художника Сергея Терентьева открывается в Городском выставочном зале

14:45

Банк России выпускает памятные монеты «Роза» из серии «Алмазный фонд России»

14:25

Стало известно, в каких регионах пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

14:10

46% россиян мечтают поехать в кинопутешествие в Карелию

13:55

В поселке Матросы открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

13:40

В городе Сортавала сыграли необычную свадьбу в стилистике северного фольклора

13:25

В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре

13:10

Северо-Запад принял 22% от общего числа иностранных туристов страны

13:00

В Петрозаводске разыскивают подозреваемую в преступлении

12:55

Экс-депутату и бизнесмену Виталию Красулину смягчили приговор

12:35

В Беломорском районе простятся с погибшим в ходе СВО солдатом

12:25

В России создают приложение для оценки традиционных ценностей у студентов

12:10

Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с памятными датами

12:00

В Пудожском районе строят новую врачебную амбулаторию

11:55

Ход строительства центра с детским садом и абулаторией в Приладожье оценили в Госжилнадзоре Карелии

11:40

В Карелии нашли тыкву-гиганта весом 70 килограммов

11:25

«Дым сигарет с ментолом» прозвучит в Петрозаводске

11:10

На трассе в Карелии фура опрокинулась в кювет

10:55

Сын костомукшанки оформил на мать кредит без ее ведома

10:40

На земле началась самая сильная магнитная буря за последние три месяца

10:30

Средний размер платежа по ипотеке в Карелии в 2025 году достиг 68,5 тысяч рублей

10:25

С октября изменится расписание автобусов между Петрозаводском и Кондопогой

10:15

С подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт

10:00

Торговый центр начали строить в «Талоярви»

09:54

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся

09:45

Фотограф из Карелии Арина Степенная переехала в Москву и сняла на прощание северное сияние

09:30

Опубликован график выплат пенсий и пособий в октябре

09:00

Министр обороны России подписал приказ об осеннем призыве

08:40

В главный собор Петрозаводска прибыла икона всех святых Карелии

08:20

Карельский скалолаз завоевал бронзу на первенстве Северо-Запада в Архангельске

08:00

В Кондопожском районе прогремят взрывы и взлетят ракеты

07:40

Двоих дебоширов сняли с поездов на станциях в Карелии

07:20

Карелия вошла в топ-5 самых посещаемых регионов Серебряного ожерелья России

07:00

Более 200 петрозаводчан посетили День открытых дверей в Банке России

06:40

В Госдуме предложили блокировать мат в интернете

00:10
В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку
Сегодня 21:30 Благоустройство
Поделиться

Конструкцию разбирают полностью из-за разрушенных опор и фундамента.

фото: Инна Колыхматова

 В Петрозаводске начался демонтаж старого Курганского моста, соединяющего спорткомплекс «Курган» и парк «Архиерейская дача». Об этом сообщила мэр города Инна Колыхматова.

Подрядчик приступил к работам после того, как эксперты признали, что мост не подлежит ремонту из-за практически полностью разрушенных опор и фундамента. В первый день строители установили ограждение рабочей зоны и начали разборку настила.

Уже завтра, 2 октября, начнется демонтаж пролетов моста. На время работ пешеходам рекомендуется использовать ближайший Пригородный мост для перехода через реку Лососинку.

Новый мост будет построен на месте старого с учетом современных требований безопасности и архитектурных норм. Работы проводятся в рамках программы благоустройства городской инфраструктуры.

 

