В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

Конструкцию разбирают полностью из-за разрушенных опор и фундамента.
В Петрозаводске начался демонтаж старого Курганского моста, соединяющего спорткомплекс «Курган» и парк «Архиерейская дача». Об этом сообщила мэр города Инна Колыхматова.
Подрядчик приступил к работам после того, как эксперты признали, что мост не подлежит ремонту из-за практически полностью разрушенных опор и фундамента. В первый день строители установили ограждение рабочей зоны и начали разборку настила.
Уже завтра, 2 октября, начнется демонтаж пролетов моста. На время работ пешеходам рекомендуется использовать ближайший Пригородный мост для перехода через реку Лососинку.
Новый мост будет построен на месте старого с учетом современных требований безопасности и архитектурных норм. Работы проводятся в рамках программы благоустройства городской инфраструктуры.