В Петрозаводске начали ремонт дороги у гипермаркета «Лента»

В столице Карелии отремонтируют дорогу на Комсомольском проспекте.

В Петрозаводске начался капитальный ремонт участка дороги на Комсомольском проспекте у гипермаркета «Лента». Петрозаводский городской совет сообщил, что подрядчик ООО «Кондопожское ДРСУ» занялся фрезированием старого асфальта. На участке площадью более двух тысяч квадратных метров восстановят основание и уложат новый асфальт в два слоя.

Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Окончание ремонта запланировали на осень 2025 года.