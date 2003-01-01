В Петрозаводске начали ремонтировать единственную дорогу до микрорайона Усадьба

Ремонт проведут на деньги республиканской субсидии.

В Петрозаводске приступили к ремонту единственной дороги до микрорайона Усадьбы. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Известно, что ремонт проведут на деньги из республиканской субсидии, которую выделили на благоустройство проезда.

— Ремонтировать будем комплексно: уложим асфальт, обустроим тротуар для пешеходов. А на средства города предприятие «Петрозаводские энергетические системы» смонтирует 53 новые опоры и установит 106 светильников, — рассказал о планах на проезд Тидена Артур Парфенчиков.

К концу октября подрядчик должен завершить все работы.