В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

В Петрозаводске на территории бывшего совхоза «Тепличный» началось строительство нового лесопильного завода. Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей.

Как сообщил руководитель компании «Русский Лесной Альянс» Сергей Савицкий, предприятие будет специализироваться на распиловке бревен среднего и крупного диаметра.

— Объем переработки составит 150-200 тысяч кубометров готовой продукции в год. Сроки запуска завода оцениваем осторожно — планируем через 3-4 года, — отметил он.

На территории завода разместят линию сортировки бревен, сушильный комплекс, цех лесопиления и навесы для хранения продукции. В настоящее время на площадке ведутся земляные работы и подготовка территории под фундаменты.

Проект получил поддержку со стороны региональных властей.

— Посмотрим, чем сможем помочь по части оборудования. Сейчас помогаем в подключении всех коммуникаций, планировки территории, есть необходимость реконструкции примыкающих к объекту дорог. Предприятие вкладывает серьезные инвестиции в расширение собственного производства — порядка 3 миллиардов рублей. Проект реальный, он уже реализуется — будем помогать дальше», — подчеркнул глава Карелии Парфенчиков.

Компания «Русский Лесной Альянс», основанная в 2004 году, экспортирует свою продукцию в Китай, Южную Корею, Турцию и другие страны.

