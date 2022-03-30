В Петрозаводске начали восстанавливать улицу Куйбышева

Подрядчик начал восстанавливать благоустройство на одной из центральных улиц Петрозаводска, уделив особое внимание территории возле храма Святого Духа.

Как сообщили в правительстве Карелии, на прошлой неделе подрядная организация ООО «Технострой» в соответствии с обязательствами по госконтракту начала восстанавливать благоустройство улицы Куйбышева.

В данный момент ведется планировка, чернение газонов, уборка мусора. Как отметили в администрации, особое внимание в преддверии Пасхи было уделено территории, прилегающей к храму Святого Духа.

Озеленение на улице Куйбышева начнется после наступления благоприятного климатического периода для посева травы.

Кроме того, запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия. Как подчеркнули в мэрии, исполнение этого плана не потребует привлечения дополнительных бюджетных средств.