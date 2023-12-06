В Петрозаводске начали заливать катки

Каток на набережной в столице Карелии расстался с сугробами.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о том, что благодаря зимней погоде в городе начали заливать катки.

Уже открыта ледовая площадка возле школы №11, возле школы №35 готовится основание под лёд.

"Уже несколько дней готовим основание для катка и на набережной Варкауса. Вопреки предположениям скептиков, парковки на этом месте не будет. Земля остается городской и предусмотрена для спортивного объекта. Сегодня там началась заливка льда", - написала Инна Колыхматова, уточнив, что каток должен быть готов на следующей неделе, пока же специалисты не советуют выходить на неокрепший лёд.

Ранее власти Петрозаводска объснили, что сделают с катком на набережной.