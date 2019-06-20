В Петрозаводске начались репетиции военно-исторического парада к Дню города

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На городской праздник доставят танки, пушки и систему залпового огня.
На площади Кирова в Петрозаводске началась подготовка к военно-историческому параду, который состоится в День города. В нынешнем году он пройдет 29 июня.
Сегодня на площадь вышли пешие военные расчеты. Однако, как отметили в городской администрации, в параде, посвященном 75-летию освобождения Петрозаводска, примет участие и военная техника.
На площадь доставят боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны. Кроме того, в колонне военной техники проследуют модернизированные танки Т-72 и пушки на тягачах. Кроме того, горожанам к празднику покажут систему залпового огня "ГРАД".
Генеральная репетиция парада назначена на вечер 27 июня.
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