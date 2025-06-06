В Петрозаводске начало работу Comedy Radio

Радиостанция начала вещание в столице Карелии на частоте 96.7 FM.

9 июля в Петрозаводске стартовало вещание Comedy Radio (16+). Теперь и жители карельской столицы могут послушать всех ярких представителей жанра, оценить частушки от Пичуя, поучаствовать в интерактиве вместе с ведущими.

Главные голоса радиостанции — известные комики Гарик Харламов, Павел Воля, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов и другие резиденты Comedy Club.

Comedy Radio вещает в России с 15 октября 2012 года. Сейчас оно охватывает более 24 тысяч населенных пунктов страны. Теперь к ним присоединился и Петрозаводск.