В Петрозаводске началось асфальтирование улицы Красноармейской

Ночью 31 мая в Петрозаводске началась укладка асфальта на важней магистрали в цент города.

Первым идет слой выравнивания, затем дорожники укладывают основной слой покрытия. В ходе выполнения работ подрядчик использует брит ленту — она предотвращает разрушение швов, а также щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечивает устойчивость к образованию колеи.

Как добавила глава города Инна Колыхматова, параллельно подрядчик работает в Первомайском районе — готовит покрытие к асфальтированию.

Напомним, ранее были названы улицы, который буду отремонтированы в первую очередь по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Речь идет о четырех объектах. Это улица Зайцева, площадь Древлянское Кольцо, площадь Гагарина, Красноармейская улица. Работы выполняет «Кондопожское ДРСУ».