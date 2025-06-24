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В Петрозаводске началось подключение к горячему водоснабжению

Новости. Общество
13:05, 10 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Горячая вода начала поступать в квартиры Петрозаводска.

Сегодня в 10:00 были запущены сети, рассказали в РКС Петрозаводск. Все идет в штатном режиме, говорят коммунальщики.

— Идёт регулировка давления. Управляющие компании подкючают дома. К концу рабочего  дня у всех должна появиться горячая вода в квартирах, — сообщили в РКС Петрозаводска.

В течение трёх суток планируется проведение наладочных и регулировочных работ с целью обеспечения стабильной подачи горячей воды.

— Просим вас с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением технических работ, — предупредили в ЕДДС города.

Напомним, горячую воду отключили 26 июня на Голиковке, Зареке, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Соломенном, Песках, а также в районах Рыбка, Железнодорожном и Первомайском. Также, уже во второй раз, ограничили подачу воды в Центре и Октябрьском районе. «Столица на Онего» рассказывала, что связано это с высокой изношенностью и аварийностью сетей в указанных районах. В 2024 году порядка 200 домов не успели вовремя подключить к ГВС так как в процессе выявлялись новые повреждения.

Всего за две недели этим летом в Петрозаводске было выявлено более 100 повреждений, из них около 50% были связаны с Г. С. Напомним, что из-за высокого уровня износа труб, на полное обновление всех магистралей в городе требуется огромная сумма — более 15 миллиардов рублей. Поэтому ремонт производится на наиболее аварийных участках

Добавим, что в двух районах города горячую воду ещё не отключали. На Ключевой сети будут ремонтировать с 28 июля по 11 августа, а на Птицефабрике — с 12 по 26 августа.

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