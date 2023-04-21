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В Петрозаводске началось рассмотрение иска о незаконности вырубки деревьев в центре города

Новости. Общество
07:15, 16 Июня 2023
фото: "Столица на Онего"

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В Городском суде столицы 15 июня начали рассмотрение дела о вырубке деревьев вдоль реки Лососинка.

Ольга Геннадьевна Тужикова, депутат Петросовета, подала в суд на городскую администрацию из-за вырубки деревьев в парке «Ямка», где возводят новый жилой комплекс «Речка». Первое рассмотрение дела состоялось 15 июня в Городском суде Петрозаводска.

Для благоустройства территории на берегу Лососинки застройщику потребовалось избавиться от большого количества деревьев. Разрешение от мэрии было получено, но его законность Ольга Геннадьевна поставила под сомнение, ведь, по ее мнению, участок считается зоной общего пользования.

Кроме того, работы ведутся и в русле реки, распоряжаться которым городская администрация не может. Иначе говоря, деревья, растущие непосредственно в воде, тоже уничтожаются.

На это представительница мэрии Петрозаводска Алина Горчая возразила, что в воде были уже вырубленные деревья. Кроме того, на момент вырубки уровень воды спал, так что формально деревья в воде не находились.

На заседании, помимо истца и представителей администрации города как ответчика, присутствовали представители «Александровского завода» как заинтересованное лицо.

Ожидается, что спорное дело быстро не решится. В связи с необходимостью подготовки новых доказательных материалов и опроса соответствующих специалистов, заседание было перенесено на 26 июня.

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