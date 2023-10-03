В Петрозаводске началось строительство 6 этажа нового корпуса больницы скорой помощи

Строители приступили к установке железобетонных колонн.

Как сообщили в дирекции по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, в Петрозаводске продолжается строительство нового хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи (РБ СЭМП).

Строители приступили к устройству железобетонных колонн 6 этажа, на 5-м армирование и бетонирование колонн полностью завершено.

Всего новый хирургический корпус будет иметь 7 этажей. Там будут расположены 12 хирургических залов, отделение реанимации и интенсивной терапии на 30 коек, 4 кабинета рентген-отделения, отделения функциональной диагностики и ультразвуковых исследований, эндоскопических исследований, ранней реабилитации, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, помещения для хранения крови и компонентов, административные, служебные, бытовые и хозяйственные помещения.