В Петрозаводске началось строительство девятиэтажного дома под расселение аварийного жилья

Компания КСМ приступила к строительству девятиэтажного дома, квартиры в котором будут приобретаться для расселения аварийного жилья.
Как сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов, строительство дома на 251 квартиру началось на улице Белинского в Петрозаводске.
— Квартиры в нем могут быть приобретены Администрацией Петрозаводска для расселения аварийного жилья, — подчеркнул чиновник.
Срок завершения строительства — ноябрь 2026 года. Напомним, ранее сообщалось, что для расселения аварийного жилья в Карелии будут строить такие же дома, как на коммерческом рынке. Один уже возводят в Беломорске. В высокой степени готовности — проект дома в Суоярви. Также ранее власти рассказали, что планируют достроить дом в Лахденпохье.
Всего по новой программе планируется расселить 4166 домов, признанных аварийными до 31 декабря 2021 года. Это более 20 тысяч квартир. Программа рассчитана до 2030 года. Добавим, что ранее Фонд развития территорий одобрил заявку Карелии на участие в новом этапе расселения аварийного жилья. Республика стала первым в России регионом, получившим опережающее финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Первый транш составил более 5 млрд рублей.