В Петрозаводске началось строительство нового дома по программе расселения

Строительство ведёт компания "КСМ".

Новый 43-квартирный дом появится на улице Белинского. Работы на строительной площадке начались буквально на днях. За неделю строители выполнят работы по подготовке строительной площадки, устройству внутреннего проезда, организации временного городка с бытовыми помещениями. Уже 5 апреля планируется приступить к устройству котлована и фундамента, а через пару недель к монтажу цоколя и пяти этажей дома. Согласно графика производства работ коробка дома будет полностью смонтирована к середине июля. В квартирах нового дома будет выполнена отделка "под ключ".

Сроки строительства традиционно сжатые, в ноябре текущего года дом будет введён в эксплуатацию.

Напомним, что в период с 2015 по 2019 годы в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья компания "КСМ" построила и ввела в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов в Петрозаводске и 11 – в районах республики.

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