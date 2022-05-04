В Петрозаводске начался ямочный ремонт дорог (ФОТО)

В первую очередь подрядчик ремонтирует наиболее «проблемные» места на дорогах карельской столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске начался ямочный ремонт. Проводят его в первую очередь в тех местах, на которые чаще всего жалуются горожане.

Подрядчик «АРК-Пром» уже выполнил работы на пересечении улиц Горького и Анохина, на улице Коммунистов, а также на Лососинском шоссе от АЗС до Чистой улицы.

В ближайшее время подрядчик планирует устранить дефекты асфальтобетонного покрытия на Комсомольском проспекте у гипермаркета «Лента» и на Древлянской набережной.