В Петрозаводске начался новый этап благоустройства Зарецкого парка

Пешеходные зоны парка в центре карельской столицы станут более безопасными.
Как сообщила глава города Инна Колыхматова, в этом году за счет региональной субсидии отремонтируют лестничные спуски, сделают дорожки из бетонной брусчатки и установят новые опоры освещения. Контроль за ходом благоустройства будет вести управление благоустройства и экологии городской администрации.
Напомним, первый этап благоустройства Зарецкого парка завершился в 2022 году. Рядом с ним, на набережной Гюллинга, заасфальтировали новую автостоянку, привели в порядок Зарецкий и Французский мосты: перила окрасили, положили брусчатку.
Кроме того, обустроили дорожки для прогулок и полностью восстановили смотровую площадку, где установили гранитный парапет и тротуарное покрытие.
В 2023-м году начался слудующий этап. В рамках этого этапа на популярной общественной территории установили новый арт-объект.