В Петрозаводске начался прием заявок на присвоение звания «Почетный гражданин»

Администрация Петрозаводска объявила о начале приема документов для присвоения звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Как рассказали в городской администрации, выдвигать кандидатуры могут трудовые коллективы и общественные объединения, работающие в столице Карелии.

Для этого необходимо подготовить и подать пакет документов: ходатайство на имя главы Петрозаводского городского округа, подробную биографию кандидата с подтверждающими его заслуги документами, а также две фотографии размером 3×4.

Прием документов продлится до 31 марта 2026 года. Всю дополнительную информацию можно получить в управлении кадров и муниципальной службы Администрации Петрозаводска по телефону 71-34-09.

Ранее мы писали, что 13 ветеранов Великой Отечественной войны стали Почетными жителями Петрозаводска.