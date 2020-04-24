В Петрозаводске начался ремонт дорог на Кукковке и на набережной Варкауса

Работы ведутся сразу в четырёх районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы стартовали на Кукковке и в Октябрьском районе. На Вытегорском шоссе ведётся фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. На набережной Варкауса демонтируют бортовой камень – здесь планируется ремонт не только проезжей части, но и тротуаров от улицы Мелентьевой до улицы Кирова.

Ранее подрядчик уже приступил к работам на Перевалке и Ключевой: на Муезерской и Гвардейской улицах.



Всего же в рамках национального проекта в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно. Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации города.