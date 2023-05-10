В Петрозаводске начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

В Петрозаводске начался ремонт дорог по нацпроекту «БКД», сообщили в городской мэрии.
Первые работы начались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в столице Карелии. Подрядчик приступил к замене бордюров на улицах Репникова, Петрова и Судостроительной.
На этой неделе в районе Сулажгорского кирпичного завода подрядчик начнет снимать старый асфальт. В этом году в отдаленном районе должны привести в порядок три улицы – Дружбы, Кирпичную и Подсочную.
Всего в 2023 году в Петрозаводске отремонтируют 50 дорог и тротуаров. Работы будут выполнять две организации – «АБЗ-Дорстрой» и кондопожское ДРСУ.
Отремонтируют следующие улицы:
1. Улица Еремеева (от Дзержинского до улицы Куйбышева);
2. Фаддеевская улица (от Луначарского до проспекта Карла Маркса);
3. Улица Чкалова (от Сыктывкарской до улицы Чапаева);
4. Пархоменко (от улицы Черняховского до Чапаева);
5. Улица Черняховского (от Лососинского шоссе до Фурманова);
6. Фурманова (от дома №5 по этой улице до Суоярвской);
7. Улица Сусанина (от Ключевой до дома №36);
8. Репникова (от Ключевой улицы до Ключевского шоссе);
9. Улица Петрова (от Ключевой до Кемской);
10. Судостроительная улица (от Кемской до здания «Белых ключей»);
11. Кемская улица (от Петрова, включая кольцо до Судостроительной улицы);
12. Бульвар Интернационалистов (от улицы Хейкконена до первого внутриквартального проезда);
13. Скандинавский проезд (от Ярославской до Оборонной улицы);
14. Улица Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова);
15. Улица Льва Толстого (от «Правды» до Казарменской улицы);
16. Варламова (от улицы Володарского до проспекта Александра Невского);
17. Северная улица (от Шотмана до Первомайского проспекта);
18. Сорокская улица (от Шотмана до Антикайнена);
19. Птицефабрика (от Нелуксинской улицы до Южного проезда);
20. Южный проезд (от улицы Птицефабрика до проезда Строителей);
21. Проезд Строителей (от проезда Южный до проезда Механический);
22. Механический проезд (от проезда Строителей до Вознесенского шоссе);
23. Сулажгорский проезд (от Косогорной площади до Суоярвского шоссе);
24. Сулажгорская улица (от дома №101 по Сулажгорской улице до Косогорной площади);
25. Улица Перттунена (от Коммунистов до улицы Ригачина);
26. Коммунистов (от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского);
27. Радищева (от Ригачина до улицы Луначарского);
28. Улица Дружбы (от улицы Сулажгорский кирпичный завод до Кирпичной улицы);
29. Кирпичная (от улицы Дружбы до Подсочной);
30. Подсочная улица (от Кирпичной улицы до территории Перегон Томицы – Шуйская с конечной остановкой общественного транспорта);
31. Советская улица (от Московской до улицы Мелентьевой);
32. Улица Трудовых Резервов;
33. Проулок Соцгородок;
34. Степановский переулок;
35. Образовательный проезд;
36. Поморский проезд;
37. Шиловский проезд;
38. Проезды на проспекте Ленина;
39. Лососинское шоссе (дополнительная полоса у Древлянского кольца);
40. Трудовой переулок;
41. Улица Старообрядческая;
42. Переулок Софьи Ковалевской (от Олонецкой до улицы Чапаева);
43. Пархоменко (от Олонецкой до улицы Чапаева);
44. Улица Перевалочная (от переулка Софьи Ковалевской до улицы Пархоменко);
45. Повенецкая (от улицы Лизы Чайкиной до дома №16, корпус 1 на Повенецкой улице);
46. Улица Кукковка (от Лыжной до Нуортевской).
Тротуары:
1. Карельская аллея;
2. Улица Максима Горького (частично);
3. Кимасозерская;
4. Улица Петрова (подход к новой остановке);
5. Чернышевского (от Луначарского до Коммунистов);
6. Сортавальский бульвар, Сортавальская (частично);
7. Улица Красная (частично);
8. Коммунальная (частично).
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание