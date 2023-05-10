В Петрозаводске начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

В Петрозаводске начался ремонт дорог по нацпроекту «БКД», сообщили в городской мэрии.

Первые работы начались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в столице Карелии. Подрядчик приступил к замене бордюров на улицах Репникова, Петрова и Судостроительной.



На этой неделе в районе Сулажгорского кирпичного завода подрядчик начнет снимать старый асфальт. В этом году в отдаленном районе должны привести в порядок три улицы – Дружбы, Кирпичную и Подсочную.



Всего в 2023 году в Петрозаводске отремонтируют 50 дорог и тротуаров. Работы будут выполнять две организации – «АБЗ-Дорстрой» и кондопожское ДРСУ.



Отремонтируют следующие улицы:



1. Улица Еремеева (от Дзержинского до улицы Куйбышева);



2. Фаддеевская улица (от Луначарского до проспекта Карла Маркса);



3. Улица Чкалова (от Сыктывкарской до улицы Чапаева);



4. Пархоменко (от улицы Черняховского до Чапаева);



5. Улица Черняховского (от Лососинского шоссе до Фурманова);



6. Фурманова (от дома №5 по этой улице до Суоярвской);



7. Улица Сусанина (от Ключевой до дома №36);



8. Репникова (от Ключевой улицы до Ключевского шоссе);



9. Улица Петрова (от Ключевой до Кемской);



10. Судостроительная улица (от Кемской до здания «Белых ключей»);



11. Кемская улица (от Петрова, включая кольцо до Судостроительной улицы);



12. Бульвар Интернационалистов (от улицы Хейкконена до первого внутриквартального проезда);



13. Скандинавский проезд (от Ярославской до Оборонной улицы);



14. Улица Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова);



15. Улица Льва Толстого (от «Правды» до Казарменской улицы);



16. Варламова (от улицы Володарского до проспекта Александра Невского);



17. Северная улица (от Шотмана до Первомайского проспекта);



18. Сорокская улица (от Шотмана до Антикайнена);



19. Птицефабрика (от Нелуксинской улицы до Южного проезда);



20. Южный проезд (от улицы Птицефабрика до проезда Строителей);



21. Проезд Строителей (от проезда Южный до проезда Механический);



22. Механический проезд (от проезда Строителей до Вознесенского шоссе);



23. Сулажгорский проезд (от Косогорной площади до Суоярвского шоссе);



24. Сулажгорская улица (от дома №101 по Сулажгорской улице до Косогорной площади);



25. Улица Перттунена (от Коммунистов до улицы Ригачина);



26. Коммунистов (от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского);



27. Радищева (от Ригачина до улицы Луначарского);



28. Улица Дружбы (от улицы Сулажгорский кирпичный завод до Кирпичной улицы);



29. Кирпичная (от улицы Дружбы до Подсочной);



30. Подсочная улица (от Кирпичной улицы до территории Перегон Томицы – Шуйская с конечной остановкой общественного транспорта);



31. Советская улица (от Московской до улицы Мелентьевой);



32. Улица Трудовых Резервов;



33. Проулок Соцгородок;



34. Степановский переулок;



35. Образовательный проезд;

36. Поморский проезд;



37. Шиловский проезд;



38. Проезды на проспекте Ленина;



39. Лососинское шоссе (дополнительная полоса у Древлянского кольца);



40. Трудовой переулок;



41. Улица Старообрядческая;



42. Переулок Софьи Ковалевской (от Олонецкой до улицы Чапаева);



43. Пархоменко (от Олонецкой до улицы Чапаева);



44. Улица Перевалочная (от переулка Софьи Ковалевской до улицы Пархоменко);



45. Повенецкая (от улицы Лизы Чайкиной до дома №16, корпус 1 на Повенецкой улице);



46. Улица Кукковка (от Лыжной до Нуортевской).



Тротуары:



1. Карельская аллея;



2. Улица Максима Горького (частично);



3. Кимасозерская;



4. Улица Петрова (подход к новой остановке);



5. Чернышевского (от Луначарского до Коммунистов);



6. Сортавальский бульвар, Сортавальская (частично);



7. Улица Красная (частично);



8. Коммунальная (частично).