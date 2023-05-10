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В Петрозаводске начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

Новости. Общество
08:20, 24 Мая 2023
фото: © мэрия Петрозаводска/ВК

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В Петрозаводске начался ремонт дорог по нацпроекту «БКД», сообщили в городской мэрии.

Первые работы начались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в столице Карелии. Подрядчик приступил к замене бордюров на улицах Репникова, Петрова и Судостроительной.

На этой неделе в районе Сулажгорского кирпичного завода подрядчик начнет снимать старый асфальт. В этом году в отдаленном районе должны привести в порядок три улицы – Дружбы, Кирпичную и Подсочную.

Всего в 2023 году в Петрозаводске отремонтируют 50 дорог и тротуаров. Работы будут выполнять две организации – «АБЗ-Дорстрой» и кондопожское ДРСУ.

Отремонтируют следующие улицы:

1. Улица Еремеева (от Дзержинского до улицы Куйбышева);

2. Фаддеевская улица (от Луначарского до проспекта Карла Маркса);

3. Улица Чкалова (от Сыктывкарской до улицы Чапаева);

4. Пархоменко (от улицы Черняховского до Чапаева);

5. Улица Черняховского (от Лососинского шоссе до Фурманова);

6. Фурманова (от дома №5 по этой улице до Суоярвской);

7. Улица Сусанина (от Ключевой до дома №36);

8. Репникова (от Ключевой улицы до Ключевского шоссе);

9. Улица Петрова (от Ключевой до Кемской);

10. Судостроительная улица (от Кемской до здания «Белых ключей»);

11. Кемская улица (от Петрова, включая кольцо до Судостроительной улицы);

12. Бульвар Интернационалистов (от улицы Хейкконена до первого внутриквартального проезда);

13. Скандинавский проезд (от Ярославской до Оборонной улицы);

14. Улица Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова);

15. Улица Льва Толстого (от «Правды» до Казарменской улицы);

16. Варламова (от улицы Володарского до проспекта Александра Невского);

17. Северная улица (от Шотмана до Первомайского проспекта);

18. Сорокская улица (от Шотмана до Антикайнена);

19. Птицефабрика (от Нелуксинской улицы до Южного проезда);

20. Южный проезд (от улицы Птицефабрика до проезда Строителей);

21. Проезд Строителей (от проезда Южный до проезда Механический);

22. Механический проезд (от проезда Строителей до Вознесенского шоссе);

23. Сулажгорский проезд (от Косогорной площади до Суоярвского шоссе);

24. Сулажгорская улица (от дома №101 по Сулажгорской улице до Косогорной площади);

25. Улица Перттунена (от Коммунистов до улицы Ригачина);

26. Коммунистов (от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского);

27. Радищева (от Ригачина до улицы Луначарского);

28. Улица Дружбы (от улицы Сулажгорский кирпичный завод до Кирпичной улицы);

29. Кирпичная (от улицы Дружбы до Подсочной);

30. Подсочная улица (от Кирпичной улицы до территории Перегон Томицы – Шуйская с конечной остановкой общественного транспорта);

31. Советская улица (от Московской до улицы Мелентьевой);

32. Улица Трудовых Резервов;

33. Проулок Соцгородок;

34. Степановский переулок;

35. Образовательный проезд;
36. Поморский проезд;

37. Шиловский проезд;

38. Проезды на проспекте Ленина;

39. Лососинское шоссе (дополнительная полоса у Древлянского кольца);

40. Трудовой переулок;

41. Улица Старообрядческая;

42. Переулок Софьи Ковалевской (от Олонецкой до улицы Чапаева);

43. Пархоменко (от Олонецкой до улицы Чапаева);

44. Улица Перевалочная (от переулка Софьи Ковалевской до улицы Пархоменко);

45. Повенецкая (от улицы Лизы Чайкиной до дома №16, корпус 1 на Повенецкой улице);

46. Улица Кукковка (от Лыжной до Нуортевской).

Тротуары:

1. Карельская аллея;

2. Улица Максима Горького (частично);

3. Кимасозерская;

4. Улица Петрова (подход к новой остановке);

5. Чернышевского (от Луначарского до Коммунистов);

6. Сортавальский бульвар, Сортавальская (частично);

7. Улица Красная (частично);

8. Коммунальная (частично).

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