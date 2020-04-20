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В Петрозаводске начался ремонт дороги на еще одной улице

Новости. Общество
09:41, 21 Апреля 2020
фото: © мэрия Петрозаводска
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Подрядчик начал фрезеровку асфальтобетонного покрытия на Гвардейской улице, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Гвардейской улице подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" начала фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Специалисты администрации встретились с представителем подрядчика и обсудили технические и организационные этапы работ.

К осени подрядчику предстоит привести в нормативное состояние одиннадцать улиц и тротуары на трех из них:

1. Первомайский проспект (проезжая часть от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой);
2. Соломенское шоссе (проезжая часть от Заводской площади до Авиационной площади);
3. Муезерская улица (проезжая часть и тротуар от улицы Чапаева до улицы Матросова);
4. Набережная Варкауса (проезжая часть и тротуары от улицы Кирова до улицы Мелентьевой);
5. Гвардейская улица (проезжая часть);
6. Улица Ватутина (проезжая часть от улицы Чапаева до улицы Пархоменко);
7. Улица Калинина (проезжая часть и тротуары);
8. Лесной проспект (проезжая часть от Древлянского кольца до Кукковского кольца);
9. Вытегорское шоссе (проезжая часть);
10. Улица Островского (проезжая часть);
11. Улица Чапаева (проезжая часть).

Ранее компания начала ремонт на Муезерской улице. 

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