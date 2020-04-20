В Петрозаводске начался ремонт дороги на еще одной улице

Подрядчик начал фрезеровку асфальтобетонного покрытия на Гвардейской улице, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Гвардейской улице подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" начала фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Специалисты администрации встретились с представителем подрядчика и обсудили технические и организационные этапы работ.

К осени подрядчику предстоит привести в нормативное состояние одиннадцать улиц и тротуары на трех из них:



1. Первомайский проспект (проезжая часть от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой);

2. Соломенское шоссе (проезжая часть от Заводской площади до Авиационной площади);

3. Муезерская улица (проезжая часть и тротуар от улицы Чапаева до улицы Матросова);

4. Набережная Варкауса (проезжая часть и тротуары от улицы Кирова до улицы Мелентьевой);

5. Гвардейская улица (проезжая часть);

6. Улица Ватутина (проезжая часть от улицы Чапаева до улицы Пархоменко);

7. Улица Калинина (проезжая часть и тротуары);

8. Лесной проспект (проезжая часть от Древлянского кольца до Кукковского кольца);

9. Вытегорское шоссе (проезжая часть);

10. Улица Островского (проезжая часть);

11. Улица Чапаева (проезжая часть).

Ранее компания начала ремонт на Муезерской улице.