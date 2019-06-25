В Петрозаводске начался сбор подписей за установку стелы "Город воинской славы" на площади Кирова

Волонтеры фонда "Эстафета поколений" вышли с подписными листами на проспект Ленина поддержать ветеранов.

Ветераны обратились к властям с просьбой установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака "Дерево дружбы". Участники войны, блокадники, труженики считают, что стела не должна быть памятником раздора. Они попросили рассмотреть возможность переноса «Дерева дружбы» на петрозаводскую набережную, где установлены все подаренные городами-побратимами скульптуры.

Перенос памятного знака "Дерево дружбы" на набережную считают возможным и специалисты. Дизайнеры Юрий и Егор Пермяковы, скульптор Александр Ким и архитектор Александр Савельев высказали мнение, что знак логично впишется в концепцию набережной.

"Сегодня же у нас есть целый музей под открытым небом с подарками от городов. Поэтому в концепцию набережной "Дерево дружбы" вписывается. Свое путешествие по набережной можно начинать от Петра I и "Дерева дружбы". Но сначала памятный знак необходимо отреставрировать и подготовить проекты его установки", - считают архитекторы.

Волонтеры карельского регионального общественного фонда содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества "Эстафета поколений" предлагают поддержать ветеранов. В течение нескольких дней они будут собирать подписи за установку стелы на площади Кирова на центральных улицах города. В последствии подписные листы будут переданы в администрацию Петрозаводска.