В Петрозаводске начинается обучение водителей троллейбусов с зарплатой от 69 тысяч рублей

В Карелии открыт набор на перспективные и социально значимые профессии.

Кадровые центры «Работа России» приглашают жителей республики на бесплатное профессиональное обучение по направлениям «Водитель троллейбуса», «Машинист экскаватора». Работодатели предлагают по данным направлениям зарплату от 69 тыс. руб. и выше. Также можно записаться на такое направление обучения, как «Основы предпринимательской деятельности» и другим.



По словам директора республиканского центра «Работа России» Владимира Шестака, предприятие «Городской транспорт» остро нуждается в новых кадрах и предлагает будущим сотрудникам выгодные условия.



— Обучение начнётся в марте и продлится четыре месяца, — сообщил Владимир Шестак. — К участию в обучении приглашаются мужчины и женщины от 21 года, имеющие среднее образование и прошедшие медосмотр. На период обучения предусмотрена стипендия — 31 157 рублей. По окончании курсов выпускникам гарантировано трудоустройство с заработной платой от 69 тыс. рублей в месяц. Также будущим водителям предусмотрен расширенный соцпакет: отпуск продолжительностью 58 дней и право на досрочную пенсию — на 5 лет раньше общеустановленного возраста.



В Управлении труда и занятости Карелии рассказали, что программа реализуется в рамках национального проекта «Кадры». Напомним, в 2025 году почти 500 человек воспользовались возможностью получения новых профокмпетенций. В самом конце уходящего года безработные завершили обучение по программе «1С: Предприятие» и уже успешно применяют свои знания. В группу вошли учащиеся из Петрозаводска и районов республики, поэтому использовался объединенный формат обучения. Учащиеся освоили 100-часовую программу.



Узнать все детали и подать заявку на обучение можно в Кадровых центрах «Работа России» по всей Карелии или онлайн на официальном портале: clck.ru/3RJiUp.