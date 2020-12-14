В Петрозаводске начинается прививочная кампания от коронавируса

В Карелию поступили две партии вакцины "Спутник V" для иммунизации против коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с коронаиурсом.

Первые 600 доз вакцины доставлены в Петрозаводск. Именно со столицы Карелии, с учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом, начнется прививочная кампания в регионе. "Спутник V" уже поступил в петрозаводские поликлиники №2, №3 и №4, а в ближайшее время ее доставят и в первую поликлинику.

В оперштабе напомнили, первыми привиться предложат медицинским работникам, а также работникам образования, которые находятся в наибольшей зоне риска.

Иммунизация начнется уже на этой неделе и будет проводиться на добровольной основе.

Напомним, в октябре в республику поступили 42 дозы вакцины от коронаивруса. Была отработана логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия вакцины направлена на иммунизацию медицинских работников.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина, разработанная на основе вектора аденовируса человека.