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В Петрозаводске начинается прививочная кампания от коронавируса

Новости. Общество
06:50, 15 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Карелию поступили две партии вакцины "Спутник V" для иммунизации против коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с коронаиурсом.

Первые 600 доз вакцины доставлены в Петрозаводск. Именно со столицы Карелии, с учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом, начнется прививочная кампания в регионе. "Спутник V" уже поступил в петрозаводские поликлиники №2, №3 и №4, а в ближайшее время ее доставят и в первую поликлинику.

В оперштабе напомнили, первыми привиться предложат медицинским работникам, а также работникам образования, которые находятся в наибольшей зоне риска.

Иммунизация начнется уже на этой неделе и будет проводиться на добровольной основе.

Напомним, в октябре в республику поступили 42 дозы вакцины от коронаивруса. Была отработана  логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия вакцины направлена на иммунизацию медицинских работников.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина, разработанная на основе вектора аденовируса человека.

 

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Комментарии

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бюджет
2020-12-15 10:29:26
История рассудит, но я в этом эксперименте над людьми не участвую.
VladPTZ
2020-12-15 09:50:52
600 штук на 600000 населения, это огромный шаг в борьбе с короновирем.
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