В Петрозаводске начнет работу официальный дилер еще одного автомобильного китайского бренда

Стало известно, какие автомобили будут продавать в новом автоцентре на Лесном проспекте в Петрозаводске.
О новом здании центре по продаже легковых автомобилей на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе на выезде из Петрозаводска мы уже рассказывали. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на февраль 2026 года.
«Столице на Онего» ранее удалось выяснить, что строительство ведет индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Узеир Абзар Джафаров. Тогда он не захотел раскрывать всех секретов, но рассказал, что в автоцентре будут продаваться только новые автомобили — отечественные и, возможно, корейские. Что важно: предприниматель говорил, что намерен стать официальным дилером.
Недавно стало понятно, какие машины будут продавать в новом центре. На здании появились вывески Soueast. Впрочем, это и есть ответ на вопрос, который волновал многих. Узеир Абзар Джафаров, до которого дозвонилась «Столица на Онего», подтвердил информацию, что именно эти автомобили будут продавать в новом центре на Лесном проспекте.
Soueast — это китайский автомобильный бренд, который принадлежит Chery. Изначально марка принадлежала компании South East Motor, то есть Soueast означал «юго-восток». Но при переходе под контроль расшифровка имени изменилась: теперь это комбинация английских слов soul («душа») и ease («лёгкость») — что-то вроде «лёгкой души».
В сентябре 2024 года бренд объявил об официальном запуске на российский рынок. В России представлены, например, модели Soueast S07 и S09. На днях на калининградском заводе «Автотор» начали сборку автомобилей Soueast, то есть марка будет локазилованной и не будет считаться иномаркой. Это автомобили премиум-сегмента, начальная цена которых, если верить официальному сайту, приближается к 3 млн рублей.