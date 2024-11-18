В Петрозаводске начнет работу выставка «Художники Карелии»

Вернисаж состоится 22 ноября.

В залах Музея изобразительных искусств Карелии начался масштабный монтаж выставки «Художники Карелии» (6+), анонсировали в паблике учреждения.

Экспозиция Карельского регионального отделения Союза художников России представит произведения мастеров старшего поколения и молодых художников, среди которых — Валентин Чекмасов, Виктория Зорина, Георгий Иванов, Анна Грязнова, Игорь Котуков, Елена Тимофеева и другие.

В экспозицию войдут произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и арт-объекты, созданные за последние несколько лет.

Вернисаж состоится 22 ноября в 16.00.

Сроки работы выставки: 23.11.2024 — 16.02.2025

Место проведения: Музей изобразительных искусств Карелии, пр. Карла Маркса, 8.