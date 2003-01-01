В Петрозаводске начнут обучать театральных менеджеров

Работники сферы культуры Карелии смогут освоить азы театрального менеджмента.

Сегодня, 10 сентября, в 11:00 в здании Национальной библиотеки Карелии стартует образовательная программа «Стажировка театральных менеджеров», участие в которой примут работники региональной сферы культуры. Об этом рассказала директор Театра кукол республики Любовь Васильева на пресс-конференции, посвящённой открытию сценического фестиваля «Театральная осень».

— Театр не может существовать без художественной идеи, без репертуарной политики и театральных менеджеров. Мы видим уже готовые спектакли, а то, что стоит за этим, остаётся в тени. Я хочу отметить, что программа уникальная. Мы ожидаем интересных спикеров, например, я знаю, что будет присутствовать исполнительный директор Пермского академического театра Егор Мухин, который ответит на многие вопросы. 6 лет назад Театр-театр зарабатывал 20 миллионов рублей, а сегодня они зарабатывают 300. Мы все очень ждём, когда он раскроет секрет успеха, — поделилась она с журналистами.

Руководитель Театра кукол Карелии также отметила, что обучение будет проходить под эгидой петербургского Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Ранее «Столица на Онего» писала, что 10 сентября в Петрозаводске стартует масштабный сценический фестиваль «Театральная осень. Играем классику», участие в котором примут русскоязычные труппы из 5 постсоветских республик — Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.

При составлении программы форума организаторы в первую очередь обращали внимание на зарубежные театры, ориентированные на сохранение русского языка, культуры и ментальности.