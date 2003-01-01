В Петрозаводске начнут принимать ртутные лампы

С 24 октября петрозаводское предприятие «Автоспецтранс» начнет принимать ртутьсодержащие лампы от жителей города
Сдать опасные отходы можно будет каждую пятницу с 15:00 до 20:00 по адресу: Вытегорское шоссе, дом 82. Об этом сообщили в городской администрации.
Один человек сможет сдать не более четырех ламп. Как уточнили в администрации города, это поможет обеспечить безопасную утилизацию опасных отходов.
Как мы писали ранее, на территории предприятия продолжает работать пункт приема старых автомобильных шин. Сдать резину можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.