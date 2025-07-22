В Петрозаводске наградили директора школы медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указом Президента России Людмила Ивановна удостоена высокой награды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
Директора школы №27 Людмилу Тихонову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, – об этом рассказала мэр города Инна Колыхматова.
– Указом Президента России Людмила Ивановна удостоена высокой награды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, – написала мэр на своей странице в социальных сетях.
Людмила Тихонова работала учителем в школе поселка Лахколампи, воспитателем группы продленного дня, а затем учителем в петрозаводской школе № 12. На сегодняшний день она больше 40 лет руководит школой № 27.
При ней школа не раз входила в топ-500 лучших школ России по качеству образования и достижениям во Всероссийской олимпиаде школьников, а также включалась в Национальный реестр «Лидеры образования».
– От всей души поздравляю с заслуженной наградой! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, – дополнила Инна Колыхматова.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание