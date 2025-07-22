В Петрозаводске наградили директора школы медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указом Президента России Людмила Ивановна удостоена высокой награды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Директора школы №27 Людмилу Тихонову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, – об этом рассказала мэр города Инна Колыхматова.

– Указом Президента России Людмила Ивановна удостоена высокой награды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, – написала мэр на своей странице в социальных сетях.

Людмила Тихонова работала учителем в школе поселка Лахколампи, воспитателем группы продленного дня, а затем учителем в петрозаводской школе № 12. На сегодняшний день она больше 40 лет руководит школой № 27.

При ней школа не раз входила в топ-500 лучших школ России по качеству образования и достижениям во Всероссийской олимпиаде школьников, а также включалась в Национальный реестр «Лидеры образования».

– От всей души поздравляю с заслуженной наградой! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, – дополнила Инна Колыхматова.