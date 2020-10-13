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В Петрозаводске найден водитель, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе

Новости. Общество
16:22, 14 Октября 2020
фото: sampo.ru
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Водителем-нарушителем оказалась 55-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен водитель, нарушивший правила дорожного движения 11 октября на проспекте Ленина. Водителем автомобиля Hyundai Tucson оказалась 55-летняя женщина.

В отношении водителя составлен административный материал за проезд на запрещающий сигнал светофора .

Напомним, в понедельник, 11 октября, в 09.25 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

Нарушение попало в объектив камеры наружного наблюдения, которая также запечатлела 8-летнего мальчика, чуть не угодившего под колеса лихача.

ГИБДД объявила нарушителя в розыск.

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