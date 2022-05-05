В Петрозаводске найдена пропавшая трое суток назад девушка

Жительница Петрозаводска, пропавшая 2 мая, найдена живой.
Как сообщается в паблике «Доброспас», пропавшая на Древлянке девушка 1993 года рождения найдена живой.
Ранее сообщалось, что девушка вышла из дома на Древляке 2 мая и пропала. О ее местонахождении не было ничего известно до 5 мая.
Поисками занимались полиция и добровольцы поискового отряда.
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