В Петрозаводске найдена пропавшая трое суток назад девушка

Жительница Петрозаводска, пропавшая 2 мая, найдена живой.

Как сообщается в паблике «Доброспас», пропавшая на Древлянке девушка 1993 года рождения найдена живой.

Ранее сообщалось, что девушка вышла из дома на Древляке 2 мая и пропала. О ее местонахождении не было ничего известно до 5 мая.

Поисками занимались полиция и добровольцы поискового отряда.