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Новости. Общество
12:04, 04 Июня 2018

В Петрозаводске наказали компанию, рекламирующую пиво

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Антимонопольная служба обнаружила нарушение в действиях компании, разместившей рекламу алкогольной продукции на фасаде здания в столице Карелии.

УФАС по Карелии вынесло предупреждение компании ООО "РЦ ГРУПП" за нарушение Федерального закона "О рекламе".

Документ размещен на сайте службы в разделе "Решения".

По данным антимонопольной службы, компания разместила на стенах здания на Первомайском проспекте рекламу пива, с указанием скидки, а также с изображением бочки и кружки.

Как наказали компанию, нарушившую закон о рекламе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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