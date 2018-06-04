В Петрозаводске наказали компанию, рекламирующую пиво

Антимонопольная служба обнаружила нарушение в действиях компании, разместившей рекламу алкогольной продукции на фасаде здания в столице Карелии.

УФАС по Карелии вынесло предупреждение компании ООО "РЦ ГРУПП" за нарушение Федерального закона "О рекламе".

Документ размещен на сайте службы в разделе "Решения".

По данным антимонопольной службы, компания разместила на стенах здания на Первомайском проспекте рекламу пива, с указанием скидки, а также с изображением бочки и кружки.

Как наказали компанию, нарушившую закон о рекламе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".