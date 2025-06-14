В Петрозаводске наказали пьяного водителя

Мужчине вынесли приговор за пьяное вождение и причинение тяжкого вреда здоровью.

Сегодня, 23 июня, Петрозаводский суд вынес приговор водителю, обвиняемому в пьяном вождении и причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд выяснил, что в июле 2023 года после употребления алкогольных напитков на даче молодой человек сел за руль арендованной машины Skoda Octavia. Ехал он не один — вместе с ним в машине были его друзья; все они направлялись в сторону Петрозаводска.

На дороге «Заозерье–Пиньгуба» 24-летний мужчина не справился с управлением, машину занесло в сторону, и она опрокинулась. В результате один из пассажиров сильно пострадал.

Суд назначил обвиняемому три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Парню также запретили управлять любыми транспортными средствами в течение трех лет.