В Петрозаводске наказали предприятие, незаконно привлекшее на работу бывшего госслужащего

Военная прокуратура нашла нарушение антикоррупционных требований у петрозаводской фирмы.

В военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона сообщили о проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что бывший госслужащий, занимавший должность в системе МЧС, на которую распространялись предусмотренные законом запреты, ограничения и обязанности, после увольнения устроился рыбоводом в одну из организаций Петрозаводска.

Работодатель обязан был своевременно уведомить об этом на место прежней службы, но не сделал этого. В результате военный прокурор возбудил в отношении организации административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Мировой суд Петрозаводска назначил нарушителю штраф — 50 тысяч рублей.