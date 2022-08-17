В Петрозаводске наказали разговаривающих по телефону водителей автобусов

Автоинспекторы устроили проверку для водителей автобусов в столице Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции провели массовую проверку автобусов на пункте прибытия междугородных и пригородных маршрутов и на конечных остановках маршрутного транспорта в Петрозаводске. Автоинспекторы контролировали соблюдение ПДД водителями на маршрутах патрулирования.

«В ходе мероприятия пресечено три нарушения правил дорожного движения - водители маршрутных автобусов разговаривали по телефону. В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях», - говорится в сообщении ведомства.

Профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» будет продолжено.

Ранее сообщалось, пассажирский автобус протаранил легковушку в Петрозаводске.