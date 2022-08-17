В Петрозаводске наказали разговаривающих по телефону водителей автобусов

Автоинспекторы устроили проверку для водителей автобусов в столице Карелии.
Сотрудники Госавтоинспекции провели массовую проверку автобусов на пункте прибытия междугородных и пригородных маршрутов и на конечных остановках маршрутного транспорта в Петрозаводске. Автоинспекторы контролировали соблюдение ПДД водителями на маршрутах патрулирования.
«В ходе мероприятия пресечено три нарушения правил дорожного движения - водители маршрутных автобусов разговаривали по телефону. В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях», - говорится в сообщении ведомства.
Профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» будет продолжено.
Ранее сообщалось, пассажирский автобус протаранил легковушку в Петрозаводске.
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