В Петрозаводске наказали водителей, проезжающих по улице в центре города без остановки

В ГИБДД Карельской столице напомнили, что часть улицы Казарменская является жилой зоной.

В Госавтоинспекция Петрозаводска продолжают поступать жалобы от жильцов дома № 4 по улице Казарменской о сквозном движении автомобилей в жилой зоне. При этом возле дома на улице стоят соответствующие знаки.

В ГИБДД напомнили, что в жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

Инспекторы ГИБДД регулярно штрафуют автолюбителей за нарушение проезда в жилой зоне. При этом, как отметили в ГИБДД, многих водителей удивляет размер штрафа — полторы тысячи рублей — за данное нарушение.