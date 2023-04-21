В Петрозаводске наказали водителя дорогого внедорожника, объезжавшего пробку по обочине

Водитель автомобиля Lexus на Лососинском шоссе привлекли к административной ответственности.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, житель карельской столицы нарушил правила дорожного движения, передвигаясь по обочине.
Инспекторы ГИБДД напомнили водителю-нарушителю, что ПДД запрещают транспортным средствам движение по обочинам.
«Обочечнику» грозит штраф, а Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей к дисциплинированности за рулем.
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