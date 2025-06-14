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В Петрозаводске наказали водителя, перевозившего людей в кузове автомобиля

Новости. Дорожная хроника
09:30, 22 Июня 2025
фото: Скриншот из видео, https://vk.com/dtpptz

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Госавтоинспекция провела проверку после публикации в СМИ видео с нарушением ПДД.

Накануне в сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Dodge на набережной Варкауса перевозил пассажиров вне кабины транспортного средства. Увидев, что очевидец снимает их, молодые люди начали танцевать. 

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя, рассказали в пресс-службе ГАИ. В отношении 32-летнего мужчины вынесли постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ.

 

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