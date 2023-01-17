В Петрозаводске накажут водителя маршрутки №14, не доехавшего до конечной

Жители Петрозаводска массово жалуются на шоферов маршрута №14, которые не доезжают до конечной остановки.

Во вторник, 7 февраля, сотрудники Госавтоинспекции и автодорожного надзора Петрозаводска проверили работу маршруток №14.



Поводом послужили жалобы горожан на водителей, которые не доезжают до конечной остановки.



Во время рейда полицейские остановили одного шофера, который раньше времени закончил рейс.



За это нарушение предусмотрен административный штраф. На водителя в размере 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц - 10 тысяч рублей; на юридических лиц - 25 тысяч рублей.



Подобные рейды будут продолжены, рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о водителе маршрутки на встречной полосе Лососинского шоссе.