В Петрозаводске наконец-то отремонтировали набережную

Реконструкция поврежденных непогодой участков проведена в рамках спонсорской помощи.

Сотрудники компании "Чистый город" завершили восстановление разрушенного весенними штормами откоса на набережной Онежского озера рядом с устьем Неглинки.

- Склон забетонирован, укреплен георешеткой и засыпан свежей землей, - сообщила начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Анна Дудырина.

Напомним, в июне ряд предприятий – "Карелстроймеханизация", "Век", "Чистый город", "Баренц Групп", "Нова-Инвест", "Спасение" и "СФК" – в качестве спонсорской помощи отреставрировали участки набережной. Работники этих компаний восстановили поврежденные непогодой конструкции: лестницы, парапет, подпорные стенки цветников, а также покрытие на отрезке, ведущем к устью реки Лососинки.

Как отметила Анна Дудырина, сегодня будет завершено обустройство спуска к набережной от улицы Титова.