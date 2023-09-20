В Петрозаводске наполнили песочницы и пропололи клумбы

За порядком на территории города следят ежедневно.

В администрации Петрозаводска напомнили, что за порядком на территории города ежедневно следят: в парках и скверах работают мобильные бригады и техника.

Накануне подрядчик наполнил песочницы в парке Железнодорожников и сквере Машиностроителей.



Кроме того, мобильные бригады ухаживают за молодыми растениями в сквере Аквамарин и на аллее 300-летия Петрозаводска. Подрядчик прополол клумбы в нескольких районах города и скосил траву на Мариинском бульваре. Урны в парках и скверах очистили от мусора.



Как отметили в мэрии, работу подрядчика контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051.