«Буратино» в тени «Чебурашки»: новая экранизация «Золотого ключика» радует глаз, но боится задеть
09 января, 18:00
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44
В Петрозаводске напомнили о запрете катания на «Кургане»
Сегодня 20:02
На спортивном комплексе, где проходят тренировки и соревнования по лыжным гонкам и биатлону, категорически запрещено катание на ватрушках (тюбингах), санках, снегокатах и сноубордах.

фото: © Центр спортивной подготовки

Ограничения введены в целях безопасности, сообщает администрация спортивного комплекса. Нахождение на специализированных спортивных трассах и рядом с ними без знания строгих правил представляет опасность как для самих посетителей, так и для тренирующихся спортсменов. Комплекс является местом для организованных занятий спортом, а не для общего зимнего гуляния.

Администрация РСК «Курган» просит с пониманием отнестись к правилам и для досуга выбирать другие, специально предназначенные для этого места и площадки города.

Подробные правила поведения размещены на официальных ресурсах комплекса.

Ранее работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничивали на два дня для посетителей по причине проведения первенств.

