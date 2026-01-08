В Петрозаводске напомнили о запрете катания на «Кургане»

На спортивном комплексе, где проходят тренировки и соревнования по лыжным гонкам и биатлону, категорически запрещено катание на ватрушках (тюбингах), санках, снегокатах и сноубордах.

Ограничения введены в целях безопасности, сообщает администрация спортивного комплекса. Нахождение на специализированных спортивных трассах и рядом с ними без знания строгих правил представляет опасность как для самих посетителей, так и для тренирующихся спортсменов. Комплекс является местом для организованных занятий спортом, а не для общего зимнего гуляния.

Администрация РСК «Курган» просит с пониманием отнестись к правилам и для досуга выбирать другие, специально предназначенные для этого места и площадки города.

Подробные правила поведения размещены на официальных ресурсах комплекса.

Ранее работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничивали на два дня для посетителей по причине проведения первенств.