В Петрозаводске нашелся самокатчик, сбивший ребенка на велосипеде

Мужчина на самокате, сбивший юного велосипедиста в районе лыжной трассы «Фонтаны», заплатит за моральный вред.

Как пишет «Фактор News», виновник ДТП, произошедшего 14 сентября в районе лыжной трассы «Фонтаны», вышел на связь с родителями пострадавшего мальчика. Мама юного велосипедиста пыталась выяснить, что произошло на дороге, почему ее сына с ушибами, ссадинами и сломанным колесом у велосипеда бросили одного. И в субботу, 16 сентября, мужчина связался с семьей велосипедиста. Он пообещал выплатить деньги за моральный вред.

За что еще готов заплатить мужчина и как он объяснил свое поведение после ДТП, знает «Фактор News».