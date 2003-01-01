В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В субботу, 13 сентября, в Петрозаводске на улице Академика Арсеньева в Петрозаводске обнаружили опасную находку.

Во время земляных работ на участке были найдены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.

На место вызвали специалистов Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Они изъяли 14 боеприпасов, среди которых были запалы для гранат РГД-33, несколько гранат и одну минометную мину. Все опасные предметы были утилизированы.

Спасатели напомнили, что при обнаружении подобных находок необходимо немедленно звонить по номеру 112 и не пытаться самостоятельно перемещать или разбирать боеприпасы.