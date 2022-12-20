В Петрозаводске нашли юношу, который ушел из дома во вторник и пропал

Объявленный в розыск 18-летний петрозаводчанин, плохо ориентирующийся в окружающей обстановке, найден.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Объявленный ранее в розыск сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску гражданин 2004 года рождения найден полицейскими. В его исчезновении криминальной составляющей нет», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 18-летний юноша ушёл 20 декабря около 19.00 из дома на улице Речной и пропал.