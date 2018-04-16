В Петрозаводске нашли мальчика, не вернувшегося в воскресенье домой

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12-летний Никита, ранее объявленный в розыск, найден, сообщили в МВД Карелии.
Ранее в министерстве рассказали, что в Петрозаводске пропал 12-летний Никита. В воскресенье мальчик пошел гулять, а домой вовремя не вернулся.
В настоящее время ребенок найден.
"Найден и возвращён домой", - сообщили в МВД.
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