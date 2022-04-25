В Петрозаводске нашли молодого человека, жестоко убившего собаку

Петрозаводчанин, зверски замучивший и убивший собаку на Голиковке, находится в больнице.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские установили личность причастного к жестокому убийству собаки, труп которой обнаружили 24 апреля на Голиковке. Им оказался петрозаводчанин 1994 года рождения. Он уже допрошен сотрудниками полиции. В настоящее время молодой человек находится в медицинском учреждении.

По данному факту в Управлении МВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Как рассказали в ведомстве «Столице на Онего», фигурантом уголовного дела стал именно тот мужчина, видео с которым было опубликовано при розыске подозреваемого. Молодой человек вел на поводке собаку, которую позже нашли жестоко убитой.

Напомним, утром 24 апреля на улице Машезерской, у дома № 40 была обнаружена замученная и убитая собачка. Собака была на поводке-рулетке. На месте происшествия работала полиция, которая изъяла орудие убийства. Также был объявлен поиск очевидцев и хозяина собаки.